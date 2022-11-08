Günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ne zaman?

Günler ne zaman uzayacak sorusu havaların erken saatlerde kararması dolayısıyla pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Kuzey Yarım Kürede günlerin uzaması halinde daha uzun günlerin yaşanacağı ülkemizde, kış başlangıcı önem arz eder. İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler.

Günler ne zaman uzamaya başlıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Günler ne zaman uzayacak sorusu havaların erken saatlerde kararması dolayısıyla pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler. Detaylar haberimizde …

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR?

21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Buna göre, 21 Aralık tarihinden sonra günler uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak.

Günler ne zaman uzayacak?" sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

En uzun gece 21 Aralık'ta yaşanıyor. 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Bunun yanından 21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır;