Dünyamızda kış ve yaz mevsimi saatleri ile günlerin süreleri kısalıyor ve artıyor. Genellikle kışın kısalan gün saatleri yaz aylarında uzuyor. Vatandaş ise günler ne zaman kısalıyor? Günler ne zaman kısalacak? Sorularına yanıt arıyor. Günler ne zaman kısalıyor? Günler ne zaman kısalacak?

Yaz dönümünün başlamasıyla beraber gündüz vakitleri kısalır, akşam vakitleri ise uzar. Kış aylarında ise tam tersi gerçekleşir. Gündüz vakitleri kısalır ve hava erken kararır. Vatandaşların merak ettiği konular arasında ise Günler ne zaman kısalıyor? Günler ne zaman kısalacak? Sorusu yer alıyor.

GÜNLER NE ZAMAN KISALIYOR?

21 Haziran tarihi ile Kuzey Yarım Küre'de Yengeç dönencesi başlamasıyla en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanıyor. 21 Haziran Yaz gündönümü olarak biliniyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla beraber günler uzar. Kış mevsimi başlangıcı ise günler kısalır. 21 Aralık tarihind Kış dönümü başlar.

21 HAZİRAN'DAN SONRA GÜNLER UZUYOR MU, KISALIYOR MU?

Günler ne zaman uzayacak sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.