Güngörmez Çökertme Kebabı tarifi! MasterChef Güngörmez Çökertme Kebabı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Güngörmez Çökertme Kebabı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Güngörmez Çökertme Kebabı hazırladı. Peki, Güngörmez Çökertme Kebabı nedir? Güngörmez Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Güngörmez Çökertme Kebabı nedir?

Restoran lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Güngörmez Çökertme Kebabı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Güngörmez Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Güngörmez Çökertme Kebabı nedir? Güngörmez Çökertme Kebabı nasıl yapılır, Güngörmez Çökertme Kebabı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Güngörmez Çökertme Kebabı yapıldı, evde klasik Güngörmez Çökertme Kebabı yapıldı! İşte en güzel Güngörmez Çökertme Kebabı!

GÜNGÖRMEZ ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ!

Malzemeler:

1/2 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 grkontrfile

1/2 çay kaşığı tuz

Et marinesi için

1 su bardağı soda

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 rendelenmiş soğan

1/2bardağı zeytinyağı

1/2bardağı süt

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Patates için

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

2 tane orta boy patates

1 buçuk su bardağı tereyağı

Domates sosu için

1 tane rendelenmiş domates

Servis için

3 tane sivri biber



4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI