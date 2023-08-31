Güngörmez Çökertme Kebabı tarifi! MasterChef Güngörmez Çökertme Kebabı nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Güngörmez Çökertme Kebabı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Güngörmez Çökertme Kebabı hazırladı. Peki, Güngörmez Çökertme Kebabı nedir? Güngörmez Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Güngörmez Çökertme Kebabı nedir?
Restoran lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Güngörmez Çökertme Kebabı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Güngörmez Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Güngörmez Çökertme Kebabı nedir? Güngörmez Çökertme Kebabı nasıl yapılır, Güngörmez Çökertme Kebabı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Güngörmez Çökertme Kebabı yapıldı, evde klasik Güngörmez Çökertme Kebabı yapıldı! İşte en güzel Güngörmez Çökertme Kebabı!
GÜNGÖRMEZ ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ!
Malzemeler:
1/2 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı sıvı yağ
300 grkontrfile
1/2 çay kaşığı tuz
Et marinesi için
1 su bardağı soda
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
1 rendelenmiş soğan
1/2bardağı zeytinyağı
1/2bardağı süt
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
Patates için
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
2 tane orta boy patates
1 buçuk su bardağı tereyağı
Domates sosu için
1 tane rendelenmiş domates
Servis için
3 tane sivri biber
4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt
YAPILIŞI
- Biftek dilimlerini yağlı kısımlarından temizleyip uzun ince şeritler halinde kesin. Et marinesi için bütün malzemeleri bir kapta karıştırın. Ardından üzerini streç filmle kaplayın. Buzdolabında ortalama 1 saat dinlendirin.
- Patateslerin kabuğunu soyun. Kabuğunu soyduğunuz patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin.
- Kestiğiniz patatesleri bol suda durulayın. Ardından üzerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Tencerede kızdırdığınız yağda, patatesler altın sarısı rengini alana kadar kızartın.
- Patatesler kızarınca, patatesleri üzeri kağıt havlı kaplı tabağa alın ve dinlendirin. Etleri kızartmak için döküm bir tavada az miktarda sıvı yağı kızdırın. Ardından tereyağını ekleyin. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirin. Renk aldıklarında tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.
- Domates sosunu hazırlamak için tereyağını uygun bir tavada kızdırın. Kızan yağın üzerine pul biber ve rendelenmiş domatesi ekleyin. Ortalama 10 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.Servis tabağına önce kızarttığınız kibrit patatesleri alın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu, ardından domates sosunu dökün.
- Son olarak sotelenmiş et dilimlerini alıp biberle süsledikten sonra bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.