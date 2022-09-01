İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un ilçelerinin hangi yakada olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Güngören ilçesi hangi yakada? Güngören nereye bağlı? Güngören nerede?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul ilindeki en yoğun nüfus ise Esenyurt ilçesinindir. İstanbul'un ilçelerinin Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı olduğu en çok aratılan konulardan biridir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilçeler hakkında bazı şeyleri merak ediyor. Bunlardan biri ise Güngören hangi yakada? Güngören nereye bağlı? Güngören nerede?

GÜNGÖREN HANGİ YAKADA?

Güngören İstanbul ilinin Avrupa yakasındadır. Güngören, İstanbul'un bir ilçesidir. İlin batı yarısında Çatalca Yarımadası'nda yer alır; Türkiye'nin 7 km kare alanı ile yüzölçümü bakımından en küçük ilçesidir. 3 Haziran 1992'de ilçe olan Güngören, doğuda Zeytinburnu, Esenler güneyde Bakırköy, batıda Bahçelievler ilçelerine komşudur. 11 mahalleden oluşan ilçeye bağlı kırsal yerleşme yoktur. 2020 yılı itibarıyla Güngören nüfusu 280.299'dur.

AVRUPA YAKASINDA YER ALAN DİĞER İLÇELER

• Arnavutköy

• Avcılar

• Bağcılar

• Bahçelievler

• Bakırköy

• Başakşehir

• Bayrampaşa

• Beşiktaş

• Beylikdüzü

• Beyoğlu

• Esenler

• Büyükçekmece

• Çatalca

• Esenyurt

• Güngören

• Gaziosmanpaşa

• Fatih

• Eyüpsultan

• Kâğıthane

• Küçükçekmece

• Sarıyer

• Silivri

• Sultangazi

• Şişli

• Zeytinburnu