Güngören elektrik kesintisi ne zaman? 19-20-21-22 Ekim Güngören'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek 2022?

İstanbul Güngören'de elektrik kesintisi olacak mı merak ediliyor. İstanbul Güngören'in bazı kesimlerinde 19-20-21-22 Ekim tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Güngören elektrik kesintisi ne zaman? 19-20-21-22 Ekim Güngören'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Güngören'de elektrikler ne zaman gelir? İşte tüm elektrik kesintileri ve saatleri...

Güngören elektrik kesintileri ve saatleri merak ediliyor. Güngören hangi mahallede saat kaçta elektrikler kesilecek? 19-20-21-22 Ekim günleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. Peki, Güngören elektrik kesintisi ne zaman? 19-20-21-22 Ekim Güngören'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Güngören elektrik kesintisi ve detayları…

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN 2022?

19 Ekim Çarşamba Güngören Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 33818303

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, KAZIM KARABEKİR, OZAN, SANCAK, ÖZBORAN, ÖZNUR sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33818305

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK sk bölgelerinde 19/10/2022 02:00:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33716493

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, KÖSE, LALE 3, MAHMUTBEY, TAVUKÇU, TOMURCUK, ÇİĞDEM 2, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Ekim Perşembe Güngören Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 33946318

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KARADAL, PELİT, SAVUR sk bölgelerinde 20/10/2022 00:00:00 - 20/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33946316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KARADAL, PELİT, SAVAŞ, SAVUR sk bölgelerinde 20/10/2022 00:00:00 - 20/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Ekim Cuma Güngören Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 33946888

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ÜÇ ÇEŞMELER sk bölgelerinde 21/10/2022 09:30:00 - 21/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Ekim Cumartesi Güngören Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 33946329

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KAVAKLI, MEŞE, PELİT, SAVAŞ, SÖĞÜT, ZEYTİN sk bölgelerinde 22/10/2022 00:00:00 - 22/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.