Güngören'de sular ne zaman GELECEK? İSKİ İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi: 02 Haziran 2022 Pazartesi Güngören sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler

İstanbul Güngören sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 02 Haziran 2022 Pazartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), 02 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

02 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

GÜNGÖREN SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yayınladığı duyuruya göre, 02 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.

Arıza Kesinti

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Merkez Mah,Sanayi Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Haznedar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2022 14:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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