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Güngören'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Güngören'de seyir halindeki otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavileri devam ediyor.