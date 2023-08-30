GÜNGÖREN'de Emlak Dükkanına Saldırı: İş Yeri Sahibi Yaralandı

GÜNGÖREN'de emlak dükkanına giren maskeli bir şüpheli, tabancayla iş yeri sahibini bacağından yaraladı. İş yeri sahibi Ahmet Sucu'nun geçen yılda aynı şekilde saldırıya uğradığı öğrenildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli bir kişi emlak dükkanına girerek iş yeri sahibine tabancayla ateş etti. Şüpheli, hızla olay yerinden ayrılırken iş yeri sahibi Ahmet Sucu, 2 bacağına da isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sucu, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ahmet Sucu'nun geçen senede husumetlileri tarafından bacağından vurulduğu öğrenildi.

"MAHKEMEYİ ÇEK"

Olayı anlatan esnaf Hazim Muharrem Gül, "2 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda Ahmet Sucu'nun sağ ve sol ayağından vurmuşlardı. Maskeli biri geldi, beyaz tişörtlü. Bir arkadaşımız arkasından koştu ama yakalayamadı. O sırada ambulans geldi, Ahmet beyi hastaneye kaldırdık. Şu an herhangi bir sıkıntısı yok, ameliyat olacak. Geçen senede saldırıya uğramıştı, aynı kişiler diyorlar. Bunların arasında bir mahkeme olayı varmış. Karşı taraf, 'Mahkemeyi çek' falan demiş. Mahkemeyi çekmediği için bu olay olmuş herhalde. Geçen senede aynı şekilde sağ ayağından vurmuşlardı" dedi.