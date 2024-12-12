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Güngören'de bina neden çöktü?

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Güngören Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı binanın yıkımı sırasında beklenmedik bir çökme meydana geldi. Peki, Güngören'de bina neden çöktü? İşte detaylar!

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan ve 3 katı iş merkezi, 3 katı konut olarak kullanılan 6 katlı bina, yıkım işlemleri devam ederken çöktü. Çökmenin etkisiyle çevredeki binalar ve park halindeki araçlar zarar gördü. İşte Güngören'deki bina çökmesine dair detaylar...

GÜNGÖREN'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Güngören Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı binanın yıkımı sırasında beklenmedik bir çökme meydana geldi. Binanın, 3 katının iş merkezi, 3 katının ise konut olarak kullanıldığı öğrenildi. Çalışmalar sırasında aniden çöken bina, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Güngören'de bina neden çöktü?

GÜNGÖREN'DE ÇÖKEN BİNADA YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?

Çökme sırasında binanın hemen bitişiğinde yer alan 7 katlı başka bir bina ve park halindeki araçlar zarar gördü. Özellikle 7 katlı binanın 3. katındaki duvarlar yıkılırken, diğer katlarında da çeşitli hasarlar oluştu. Hasar gören bina tahliye edilirken, bina sakinleri güvenlik önlemleri kapsamında bölgeden uzaklaştırıldı.

Çökme ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Enkaz çevresine güvenlik şeridi çekildi ve arama kurtarma ekipleri, enkazda tedbir amaçlı inceleme başlattı. Ekiplerin bölgede sürdürdüğü çalışmaların, hem enkaz kaldırma hem de çevre güvenliğini sağlama amacıyla devam ettiği bildirildi.

Güngören'de bina neden çöktü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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