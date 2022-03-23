Güngören Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Bünyamin Demir Güngören Belediyesi hangi partiden?

GÜNGÖREN, İSTANBUL (Haberler.com) - Güngören Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir gündemin en çok merak edilen

isimlerinden biri oldu. Peki, Güngören Belediye Başkanı kimdir? Güngören Belediye

Başkanı Bünyamin Demir hangi partili?

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?

1982 İstanbul doğumlu olan Bünyamin Demir aslen Trabzon Akçaabatlıdır. Eğitim hayatına

Almanya'da başlamıştır. Ortaokul ve lise eğitimini Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde

sürdüren Demir, okulun ilk mezunları arasında yer almıştır. 2004 yılında Haliç Üniversitesi

Mimarlık Bölümü'nden mezun olarak serbest mimarlık yapmaya başlamıştır. Marmara

Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı altında yürüttüğü lisansüstü eğitimi neticesinde 2006 yılında

yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecesi alan Demir, ileri düzeyde Almanca, orta

düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. Kuruluşundan itibaren AK Parti'nin farklı

kademelerinde hizmet eden Bünyamin Demir 2008 yılı itibariyle İstanbul Gençlik Kolları'nda

aktif çalışmalara başlamış, yönetim ve yürütme kurullarında birçok görev üstlenmiştir.

2010-2014 döneminde yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; İstanbul

Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak seçim çalışmalarında aktif olmuştur. 2014-2018 yılları

arasında AK Parti MKYK yedek üyeliği yapmış, 6 Mayıs 2018 İstanbul İl Kongresi

sonrasında Ekonomi İşleri'nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. Bünyamin

Demir, 2009 yılında kurulan Medhal İlmi Araştırma Derneğinin başkanı, 2017 yılında kurulan

Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifinin kurucuları arasında yer almıştır. Sosyal

sorumluluk bilinci kapsamında yapılan yayın ve faaliyetlere destek olmuş ve serbest mimar

olarak iş hayatına devam etmiştir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti adayı olarak

Güngören Belediye Başkanlığı'na seçilen ve görevine başlayan Dr. Mimar Bünyamin Demir,

evli ve dört çocuk babasıdır.

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