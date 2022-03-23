Güngören Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Bünyamin Demir Güngören Belediyesi hangi partiden?
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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Güngören Belediye Başkanı hakkında Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir hangi partili ve Güngören Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
GÜNGÖREN, İSTANBUL (Haberler.com) - Güngören Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir gündemin en çok merak edilen
isimlerinden biri oldu. Peki, Güngören Belediye Başkanı kimdir? Güngören Belediye
Başkanı Bünyamin Demir hangi partili?
GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?
1982 İstanbul doğumlu olan Bünyamin Demir aslen Trabzon Akçaabatlıdır. Eğitim hayatına
Almanya'da başlamıştır. Ortaokul ve lise eğitimini Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde
sürdüren Demir, okulun ilk mezunları arasında yer almıştır. 2004 yılında Haliç Üniversitesi
Mimarlık Bölümü'nden mezun olarak serbest mimarlık yapmaya başlamıştır. Marmara
Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı altında yürüttüğü lisansüstü eğitimi neticesinde 2006 yılında
yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecesi alan Demir, ileri düzeyde Almanca, orta
düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. Kuruluşundan itibaren AK Parti'nin farklı
kademelerinde hizmet eden Bünyamin Demir 2008 yılı itibariyle İstanbul Gençlik Kolları'nda
aktif çalışmalara başlamış, yönetim ve yürütme kurullarında birçok görev üstlenmiştir.
2010-2014 döneminde yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; İstanbul
Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak seçim çalışmalarında aktif olmuştur. 2014-2018 yılları
arasında AK Parti MKYK yedek üyeliği yapmış, 6 Mayıs 2018 İstanbul İl Kongresi
sonrasında Ekonomi İşleri'nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. Bünyamin
Demir, 2009 yılında kurulan Medhal İlmi Araştırma Derneğinin başkanı, 2017 yılında kurulan
Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifinin kurucuları arasında yer almıştır. Sosyal
sorumluluk bilinci kapsamında yapılan yayın ve faaliyetlere destek olmuş ve serbest mimar
olarak iş hayatına devam etmiştir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti adayı olarak
Güngören Belediye Başkanlığı'na seçilen ve görevine başlayan Dr. Mimar Bünyamin Demir,
evli ve dört çocuk babasıdır.