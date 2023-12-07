Güngör Orbak kimdir? Güngör Orbak kaç yaşında, nereli? Güngör Orbak biyografisi!

Güngör Orbak kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Güngör Orbak'ın kim olduğu, ne iş yaptığı, hayatı hakkındaki detaylar araştırılmaktadır. Peki, Güngör Orbak kimdir? Güngör Orbak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

İş insanı Güngör Orbak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev almıştır. Güngör Orbak kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Arama motorlarında Güngör Orbak'ın hayatı ve kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Güngör Orbak kimdir? Güngör Orbak kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GÜNGÖR ORBAK KİMDİR?

Güngör Orbak, 1974 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine; Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ve Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler Tanıtım bölümlerinden mezun oldu. Halen Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir.

İş hayatında çeşitli sektörlerde tecrübesi olan Güngör Orbak, 2000 yılında kâğıt, karton ve kağıt ürünleri üreten Orbak Kağıtçılık şirketini kurdu. Halen bu şirketin yönetim kurulu başkanıdır. Bununla birlikte İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası üyesidir. Ayrıca, bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Güngör Orbak, iyi derecede Fransızca bilmektedir.

Güngör Orbak, başarılı iş hayatının yanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici aktif olarak görev aldı. Bu kapsamda; Atatürk Üniversitesi Okul Aile Birliği Başkanlığı, Erzurum Merkez Ocak Yöneticiliği, Ballıtaş Dernek Başkanlığı, Erzurum Aşkale Dernekler Federasyonu Kurucu Başkanı ve Genel Başkanlığı, Erzurum Konfederasyonu Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığı, Eko Avrasya Danışma Kurulu üyeliği, Başakşehir 24 Bölge Güzelbahçe Güzelbağ Site Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Orbak, siyasi partilerin kurucu yönetim kadrolarında da yer aldı.

Güngör Orbak, çok sayıda eğitimin belge ve sertifikasına sahiptir. Orbak, mesleki bilgilerini çeşitli etkinliklerde paylaşmaya devam etmektedir. Güngör Orbak'ın sahip olduğu belge ve sertifikalardan bazıları şunlardır;

• İstanbul Gedik Üniversitesi, Emlak Danışmanlığı ve Taşınmaz Ticareti Eğitimi,

• Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kişisel Gelişim ve Pedagojik Formasyon Eğitimi

• AFAD İlk Yardım ve Arama Kurtarma Eğitimi,

• Ulusal Yeterlilik Sorumlu Emlak Danışmanlığı (5.seviye),

• Proje Yönetim Temelleri Eğitimi,

• Kişisel Eğitim ve Koçluk Eğitimi,

• Bilişim Hukuku Eğitimi,

• Etkili İletişim Stratejileri Eğitimi,

• Adli Bilişim ve Bilirkişi Eğitimi,

• Sosyal Mühendislik Eğitimi,

• Mülakat Teknikleri Eğitimi,

• Siber Tehdit İstihbaratı ve Tehdit Avcılığı Eğitimi,

• Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin Siber Güvenliği Eğitimi,

• Program ve Portföy Yönetimi Eğitimi,

• Veri Bilimi İçin Temel İstatistik Eğitimi,

• Siber Olay Tespiti ve Müdahale Eğitimi,

• Siber Güvenlik Analisti Eğitimi,

• Temel kriptografi Eğitimi,

• Ekip Liderliği Eğitimi,

• Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi,

• Yapay zeka ve Algoritmaları Eğitimi,

• Uluslararası İş Analizi ve Metodolojisi Teknikleri Eğitimi,

• KVKK ve GDPR Eğitimi,

• Güvenlik Testi Eğitimi,

• Müzakere Becerileri Teknikleri Eğitimi,

• Toplantı Yönetimi Eğitimi,

• Dijital Perakende Uzmanlığı Eğitimi,

• Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimleri,

• İşletim Sistemleri Eğitimleri…