Güngör Mengi neden öldü? Güngör Mengi kimdir?

İzmir'de, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görmekte olan gazeteci Güngör Mengi 83 yaşında hayatını kaybetti. Türk Basınında yaptığı araştırma haberleriyle damgasın vuran Gazeteci Güngör Meninin ölüm haberinden sonra sevenleri ve hayranları Güngör Mendilinin hayat hikayesini araştırmaya koyuldu. Peki, Güngör Mengi kimdir, hastalığı neydi? Güngör Mengi neden öldü? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türk basınına yaptığı araştırma haberleriyle damgasını vuran Gazeteci, Yazar Güngör Mengi 83 Yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu haber basın camiasına damgasını vurukkenustaisim sevenlerini üzdü. Peki Türk basınına bir dönem damgasını vurmuş Gazeteci, YazarGüngör Mengi kimdir, nereli, hastalığı neydi? Güngör Mengi neden öldü? Detaylar haberimizde...

GÜNGÖR MENGİ KİMDİR?

Çanakkale Bayramiç'te 1940'ta doğan Güngör Mengi, 1959'da Demokrat İzmir gazetesinde mesleğe başladı. 1964-1971 yılları arasında Yeni Asır gazetesinde haber müdürü olarak görev yapan Mengi, 1971'de Yeni Asır gazetesinden ayrıldıktan sonra Devir gazetesine geçti, yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi.

Yeniden döndüğü Yeni Asır gazetesinde 1972-1987 yıllarında başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yapan Mengi, daha sonra transfer olduğu Sabah gazetesinde murahhas üyelik, yazarlık ve başyazarlık görevini yürüttü. Sabah gazetesinden ayrıldıktan sonra 2002'de gazeteci arkadaşlarıyla Vatan gazetesini kuran ve burada başyazar olarak görev yapan Mengi, sürekli basın kartı ve Burhan Felek Ödülü (2011) sahibiydi.

Güngör Mengi, 1962 yılında ilk evliliğini Gülen Tözün ile yapmış ve bu evlilikten Gülgün ve Cem isminde iki çocuğu vardır. Eşi vefat etmiştir. Güngör Mengi, 1992 yılında gazeteci yazar Ruhat Mengi (Ünaldı) ile ikinci evliliğini yapmıştır.

GÜNGÖR MENGÜ NEDEN ÖLDÜ?

TürkiyeGazeteciler Cemiyeti'nin önceki dönem başkanlarından olan gazeteci Güngör Mengi 83 yaşında hayatını kaybetti. Mengi'nin cenazesinin 18 Şubat 2023 günü öğle namazından sonra Alsancak Hocazade Cami'nden kaldırılacağı öğrenildi.