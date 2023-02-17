Gazeteci Güngör Mengi kimdir ve Güngör Mengi öldü mü merak ediliyor. Çanakkale doğumlu olan Güngör Mengi kimdir, neden öldü ve hastalığı nedir gündeme geliyor. Peki, Güngör Mengi kimdir? Güngör Mengi öldü mü, hastalığı nedir?

2016 yılı itibariyle köşe yazılarına Vatan Gazetesinde görev alan Güngör Mengi kimdir, öldü mü ve hastalığı nedir merak ediliyor. Gazeteci Güngör Mengi kimdir ve Güngör Mengi öldü mü gündeme geliyor. Güngör Mengi kimdir? Güngör Mengi öldü mü, hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

GÜNGÖR MENGİ KİMDİR?

Güngör Mengi, 19 Ocak 1940 tarihinde Çanakkale, Bayramiç'de doğmuştur.

Annesinin adı Feraset, babasının adı Halit Mengi'dir. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'den mezun oldu.

1959 yılında "Demokrat İzmir" gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1964-1971 yılları arasında Ege bölgesinde yayınlanan, İzmir'de basılan Yeni Asır gazetesinde haber müdürü olarak görev yaptı. 1971 yılında Yeni Asır gazetesinden ayrıldıktan sonra Devir gazetesine geçen Mengi, bu gazetede bir yıl boyunca yazı işleri müdürlüğü yapmasının ardından yeniden Yeni Asır gazetesine döndü. 1972-1987 yıllarında Yeni Asır gazetesinde başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Daha sonra Sabah gazetesine transfer oldu.

Sabah gazetesinde murahhas üyelik ve yazarlık ve daha sonra başyazarlık yapmıştır. Sabah gazetesinden de ayrılıp, 2002 yılında gazeteci iş arkadaşlarıyla beraber ekonomik olarak bağımsız olma iddiasındaki Vatan gazetesini kurmuş ve başyazar olarak görev yapmıştır.

2016 yılı itibariyle köşe yazılarına Vatan Gazetesi'ne devam etmektedir.

Güngör Mengi, 1962 yılında ilk evliliğini Gülen Tözün ile yapmış ve bu evlilikten Gülgün ve Cem isminde iki çocuğu vardır. Eşi vefat etmiştir.

Güngör Mengi, 1992 yılında gazeteci yazar Ruhat Mengi (Ünaldı) ile ikinci evliliğini yapmıştır.