Güneysınır Belediyesi Lavanta Bahçeleri Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Konya'nın Güneysınır ilçesinde oluşturulan Güneysınır Belediyesi Lavanta Bahçeleri, ziyaretçi akını yaşıyor. Lavantaların güzelliği ve kokusuyla mest olan misafirler, bahçede bol bol fotoğraf çekiyor. Bahçelerin ilçe turizmine katkı sağladığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Demir, herkesi lavanta bahçelerini görmeye davet ediyor.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde oluşturulan Güneysınır Belediyesi Lavanta Bahçelerinde ziyaretçi akını yaşanıyor.

Lavantaların eşsiz güzelliği ve buram buram kokusuyla mest olan misafirler, çeşitli dekorlarla süslenen Lavanta Bahçesi'nde bol bol fotoğraf çekiyor.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, kıraç arazilerden daha yüksek ekonomik kazanç sağlamak amacıyla oluşturulan lavanta bahçelerinin ilçe turizmine de katkı sağladığını vurguladı.

Demir, 60 dönüm araziye kurulan Güneysınır Belediyesi Lavanta Bahçelerinin özellikle bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradığını dile getirerek, "Konya'ya 75, Karaman'a ise 50 kilometre mesafede Hacıbaba, Karadağ ve Toros Dağlarının manzarası eşliğinde rahatlatıcı etkisi buram buram kokusu ve eşsiz güzelliği ile lavanta bahçelerimizi özellikle sabah ve gün batımında herkesin görmesini tavsiye ediyorum." dedi.