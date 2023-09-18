Güney Sudan hangi yarım kürede? Güney Sudan'ın konumu ve harita bilgisi

Afrika kıtasının genç ve bağımsız bir ülkesi olan Güney Sudan'ın coğrafi konumu ve harita üzerindeki yeri detaylı olarak ele alındı. Orta ve Doğu Afrika'da yer alan Güney Sudan, Kuzey Yarımküre'de bulunuyor. Yaz ayları genellikle Haziran ile Eylül arasında yaşanırken, kış ayları Aralık ile Şubat arasındadır. Ülkenin haritası, geniş savanaları, dağları ve Nil Nehri havzasını içerir. Bu yazı, Güney Sudan'ın konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.

Güney Sudan, Afrika kıtasının genç ve bağımsız bir ülkesidir. Ancak, bu ülkenin konumu ve harita bilgisi hakkında pek çok kişi bilgi sahibi değildir. Bu makalede, Güney Sudan'ın coğrafi konumu ve harita üzerindeki yeri hakkında detaylı bilgilere yer verilecektir.

GÜNEY SUDAN NEREDE?

Güney Sudan, Orta ve Doğu Afrika'da yer alır. Komşuları Sudan, Etiyopya, Kenya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan'dır. Başkenti ve en büyük şehri Juba'dır. Ülke, Nil Nehri havzasında yer alır ve doğal güzellikleriyle ünlüdür.

GÜNEY SUDAN HANGİ YARIM KÜREDE?

Güney Sudan, Kuzey Yarımküre'de yer almaktadır. Bu nedenle, Kuzey Yarımküre'nin mevsimlerini deneyimler. Yaz ayları genellikle Haziran ile Eylül arasında yaşanırken, kış ayları Aralık ile Şubat arasındadır. Ancak, Güney Sudan'ın iklimi geniş bir yelpazede değişebilir, çünkü ülkenin farklı bölgeleri ekvatora yakın veya uzak olabilir.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Güney Sudan'ın haritası, geniş savanaları, dağları ve Nil Nehri havzasını içerir. Ülkenin doğusunda Etiyopya sınırı boyunca dağlar bulunurken, batıda Nil Nehri havzası büyük bir alanı kaplar. Güney Sudan, göller ve doğal rezervuarlar açısından da zengindir.

Güney Sudan, Afrika'nın kalbinde bulunan bir ülke olup, Orta ve Doğu Afrika ile komşudur. Kuzey Yarımküre'de yer alması, mevsimleri bu yarımküre standartlarına göre yaşamasını sağlar. Bu yazı, Güney Sudan'ın konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.