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Güney Marmara'da fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

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Güney Marmara'da olumsuz hava şartlarından dolayı Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı- Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı planlı tüm seferler yapılamayacak.

Güney Marmara Adalar hattında, Avşa'dan saat 06.00'da, Marmara'dan saat 06.45'de ve Paşalimanı'ndan (Balıklı) saat 07.45'de Erdek'e yapılan seferler dışındaki tüm seferlerin de olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

Kaynak: AA / Turizm

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