Güney Kore vize istiyor mu? Güney Kore vize gerekiyor mu?

Güney Kore vize istiyor mu? Güney Kore'ye gitmek isteyen vatandaşlar Güney Kore vize istiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nın güney kısmını oluşturan ve Kuzey Kore ile kara sınırını paylaşan, Doğu Asya'daki bir ülke olan Güney Kore'ye gitmek isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Türkiye'den Güneye Kore'ye vizesiz gidilir mi, Güney Kore'ye vize var mı merak ediliyor. Peki, Güney Kore vize başvurusu var mı, Türkiye - Güney Kore vize muafiyet durumu nedir? İşte Güney Kore vize istiyor mu yanıtı haberimizde...

GÜNEY KORE VİZE İSTİYOR MU?

Güney Kore ile Türkiye arasında karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmaktadır. Güney Kore ile ülkemiz arasında 3 Mayıs 1972 tarihinde yürürlüğe giren vize muafiyeti uygulaması, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Kore Hükümetince, 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, bir sonraki bildirime kadar askıya alınmıştır. Sözkonusu uygulama diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamillerini kapsamamaktadır.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Kore Cumhuriyeti'ne turistik seyahatler halihazırda mümkün değildir.

Vatandaşlarımızın Güney Kore'ye seyahat etmeden önce Kovid-19 bağlamında Güney Kore makamlarınca alınmış olan ve ülkeye girişte uygulanan kısıtlamalar hakkında Seul Büyükelçiliğimizin tavsiye ve uyarılarını dikkate almaları uygun olacaktır.

GÜNEY KORE KÜNYESİ

Etnik Yapı: Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) etnik açıdan homojen bir ülkedir. Nüfusun neredeyse tamamı Korelilerden oluşmaktadır. Ulusal birlik bilinci güçlüdür.

Önemli Siyasi Partiler: Demokratik Parti, Halkın Gücü Partisi, Adalet Partisi, Halk Partisi

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar: Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD), Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), ASEAN+3, ASEAN Bölgesel Forumu (ARF), Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM), Birleşmiş Milletler (UN), Doğu Asya Zirvesi (EAS), Dünya Bankası (WB), Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), Dünya Ticaret Teşkilatı (WTO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), G-20, INTERPOL, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), UNESCO

GÜNEY KORE EKONOMİSİ

Nüfus: 51,78 (Dünya Bankası, 2020)

Kişi Başı GSYİH (ABD): 35.200 (IMF, 2021)

GSYİH (trilyon ABD): 1,81 (IMF, 2021)

Başlıca Ticaret Ortakları: Çin, ABD, Japonya, Vietnam

Başlıca İhracat Kalemleri: Yarı iletkenler, elektronik cihazlar, mobil iletişim cihazları, motorlu kara taşıtları, elektrikli makine ve cihazlar, rafine fosil yakıtlar ve petrokimya ürünleri, organik kimyasallar.

Başlıca İthalat Kalemleri: Fosil yakıtlar, elektrikli makina ve cihazlar, demir ve çelik, organik kimyasallar, metal cevherleri, gıda mamulleri.

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Farmakolojik ürünler, sıvılaştırılmış hidrokarbon gazı, taşıt aksamları, elektrikli makine ve cihazlar, giyim eşyaları, mineral cevherleri, gıda maddeleri, dericilik ürünleri.

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Elektronik cihazlar, motorlu taşıtlar, taşıt aksam ve parçaları, makine ve mekanik cihazlar, plastik mamulleri, demir-çelik ürünleri, optik alet ve cihazlar.

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) ile 1 Ağustos 2012 tarihinde imzalanan "Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma" (Çerçeve Anlaşma) ile "Mal Ticareti Anlaşması" 1 Mayıs 2013 tarihinde, 26 Şubat 2015 tarihinde imzalanan "Yatırım Anlaşması" ve "Hizmet Ticareti Anlaşması"da 1 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İki ülke Merkez Bankaları arasındaki SWAP anlaşması 12 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştır.

Türkiye-Kore KEK toplantısının sonuncusu 15 Ocak 2015 tarihinde Seul'de düzenlenmiştir. Türkiye-Kore İş Konseyi 1989 yılında kurulmuştur. İş Konseyi en son 18 Ekim 2017 tarihinde Seul'de toplanmıştır.

Ülkemize Güney Kore'den, 2002-2021 Ağustos döneminde toplam 1,247 milyar ABD doları tutarında doğrudan yatırım gerçekleşmiştir. Diğer ülkeler üzerinden getirilen yatırımı da dikkate alan Güney Kore verilerine göre ise doğrudan toplam yatırım 2,24 milyar ABD doları civarındadır.

2019 yılında ülkemizi ziyaret eden Güney Koreli turist sayısı 212.970 iken, 2020 yılında pandemi döneminde ülkemizi 36.636 Güney Kore vatandaşı ziyaret etmiştir.

GÜNEY KORE'NİN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ

Kore Cumhuriyeti'nde (Güney Kore) "Başkanlık Sistemi" uygulanmakta olup, Cumhurbaşkanı beş yıllık bir dönem için halk tarafından seçilmektedir.

Meclis'i feshetme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı aynı zamanda icranın da başı olup, Başbakan ve Bakanların yanısıra, yürütmeyle ilgili üst düzey görevlilerin atamalarını da gerçekleştirmektedir. Öte yandan, Başbakan'ın göreve başlayabilmesi için Meclis tarafından onaylanması, Bakanların adaylığı için de Meclis onayı gerekmektedir.

Genel seçimler dört yılda bir yapılmaktadır. Kore Ulusal Meclisi'ndeki sandalye sayısı 300'dür. Milletvekillerinden 47'si nispi temsil sistemiyle belirlenmektedir.

Parlamento seçimlerinin sonuncusu 15 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 2022 Mart ayında yapılması öngörülmektedir.

TÜRKİYE - GÜNEY KORE İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) arasındaki siyasi ilişkiler 11 Ağustos 1949 tarihinde ülkemizin Güney Kore'yi bağımsız bir devlet olarak tanımasıyla başlamıştır. Kore Savaşı'na katılmamız ikili ilişkilerimizde özel bir bağ yaratmıştır.

Güney Kore kaynaklarına göre, Kore Savaşı'na katılan 16 ülke içinde asker sayısı bakımından dördüncü sırada yer alan ülkemiz (21.212), savaşta en çok şehit veren üçüncü (966), yaralı ve savaş esirleri dahil en fazla zayiat veren dördüncü (2.365) ülkedir. Savaşta şehit olan 462 askerimiz Kore'nin Busan kentinde bulunan BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nda (UNMCK) yatmaktadır. Güney Kore halkı Türk halkını "kan kardeşi" olarak nitelendirmektedir.

Kore Savaşı'na katılan Türk Tugayı, savaşa katılan askeri birlikler içinde öksüz ve yetim kalan Koreli çocuklar için okul inşa eden tek birliktir. Bu durum Kore halkı tarafından günümüzde dahi hatırlanmaktadır.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 1957 yılında kurulmuştur. 2012 yılında Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen ilişkilerimiz üst düzey ziyaretlerle gelişmektedir.

Türkiye ve Güney Kore, başta BM ve G20 olmak üzere uluslararası teşkilatlarda da yakın işbirliği içindedir. 2013 yılında oluşturulan MIKTA da iki ülkenin işbirliği gerçekleştirdiği platformlardan biridir.

TBMM'de ve Kore Ulusal Meclisi'nde karşılıklı olarak Parlamentolararası Dostluk Grupları teşkil edilmiştir.

GÜNEY KORE DIŞ İLİŞKİLER

Güney Kore'nin 188'den fazla ülkeyle diplomatik ilişkileri bulunuyor. Ayrıca ülke 1991'den beri Birleşmiş Milletler'e üyedir. Güney Kore ve Kuzey Kore aynı zamanda BM'ye üye oldular. 1 Ocak 2007 tarihinde, Güney Kore Dışişleri Bakanı Ban Ki-moon Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri görevini devraldı. Ülkenin ayrıca Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'le ASEAN Plus three devleti olarak gelişmiş ilişkileri ve gözlemcileri de bulunuyor. Ayrıca Güney Kore Doğu Asya zirvesine de üye ülkelerden biri.

2010 senesinde Güney Kore ve Avrupa Birliği arasında serbest ticaret anlaşması, ticaret engellerini ortadan kaldırmak için imzalandı. Güney Kore ayrıca Kanada devletiyle de serbest ticaret anlaşması müzakereleri sürdürüyor ve bir başka müzakere Yeni Zelanda ile yürütülüyor. 2009 yılının kasım ayında Güney Kore OECD'nin Kalkınma Yardımları Komitesine üye oldu, ilk defa eskiden yardım almış bir ülke bu gruba verici bir devlet olarak üye olmuştu. Güney Kore, 2010 yılının kasım ayında G-20 zirvesini kendi topraklarında gerçekleştirdi.

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