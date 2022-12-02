Güney Kore - Portekiz maç özeti izle! (VİDEO) Güney Kore Portekiz Dünya Kupası maçı özeti izle! Güney Kore Portekiz maçı kaç kaç bitti?
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Güney Kore - Portekiz maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Güney Kore Portekiz maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Güney Kore Portekiz maç özeti nasıl izlenir? İşte, Güney Kore Portekiz maç özeti izle! Güney Kore Portekiz Dünya Kupası maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri!
Güney Kore Portekiz maç özeti! Güney Kore - Portekiz maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Güney Kore Portekiz maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Güney Kore Portekiz maç özeti nasıl izlenir? İşte, Güney Kore Portekiz maç özeti izle! Güney Kore Portekiz Dünya Kupası maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri haberimizde...
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Güney Kore - Portekiz maç özeti izlemek için GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇ ÖZETİ İZLE 'ye tıklayınız.
Güney Kore - Portekiz maçı Güney Kore'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Güney Kore - Portekiz maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlandı.
Güney Kore - Portekiz maçı bugün (02.12.2022) oynandı.
Güney Kore - Portekiz maçı bugün saat 18.00'de başladı.
Güney Kore - Portekiz maçı Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynandı.