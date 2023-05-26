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Güney Kore'nin Busan Kenti Kumdan Heykellerle Süslendi

Güney Kore'nin Busan Kenti Kumdan Heykellerle Süslendi

Turizm Haberleri

Güney Kore'nin Busan kentindeki Haeundae Plajı'nda yapılan kumdan heykeller, sahili ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu.

Güney Kore'nin Busan Kenti Kumdan Heykellerle SüslendiGüney Kore'nin Busan kentindeki Haeundae Plajı'nda kum heykelini inceleyen turistler, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

BUSAN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'nin Busan kentindeki Haeundae Plajı'nda yapılan kumdan heykeller, sahili ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu.

Güney Kore'nin Busan Kenti Kumdan Heykellerle SüslendiGüney Kore'nin Busan kentindeki Haeundae Plajı'nda kum heykelini inceleyen turistler, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin Busan Kenti Kumdan Heykellerle SüslendiGüney Kore'nin Busan kentinde yer alan Haeundae Plajı'ndaki kum heykelinin fotoğrafını çeken bir turist, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin Busan Kenti Kumdan Heykellerle SüslendiGüney Kore'nin Busan kentinde yer alan Haeundae Plajı'ndaki bir kum heykelini inceleyen turistler, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin Busan Kenti Kumdan Heykellerle SüslendiGüney Kore'nin Busan kentinde yer alan Haeundae Plajı'ndaki bir kum heykeli, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Turizm

Güney Kore Busan Turizm Haberler

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