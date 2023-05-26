Güney Kore'nin Busan Kenti Kumdan Heykellerle Süslendi

Güney Kore'nin Busan kentindeki Haeundae Plajı'nda kum heykelini inceleyen turistler, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)
BUSAN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'nin Busan kentindeki Haeundae Plajı'nda yapılan kumdan heykeller, sahili ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu.
Güney Kore'nin Busan kentindeki Haeundae Plajı'nda kum heykelini inceleyen turistler, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)
Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan Haeundae Plajı'ndaki kum heykelinin fotoğrafını çeken bir turist, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)
Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan Haeundae Plajı'ndaki bir kum heykelini inceleyen turistler, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)
Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan Haeundae Plajı'ndaki bir kum heykeli, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)