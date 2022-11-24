Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Uruguay - Güney Kore maçının yaklaşması ile birlikte Güney Kore Kalecisi kim? Sorusu ve Güney Kore milli takım teknik direktörü kim? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Güney Kore Kalecisi kim? Güney Kore milli takım teknik direktörü kim?

Sporseverler tarafından 24 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, 24 KasımUruguay - Güney Kore Dünya Kupası maçında Güney Kore Kalecisi kim? Sorusu, maça saatler kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer soru ise Güney Kore milli takım teknik direktörü kim? Sorusu oluyor. Peki, Güney Kore Kalecisi kim? Güney Kore milli takım teknik direktörü kim?

GÜNEY KORE KALECİSİ KİM?

Güney Kore'nin kalecileri arasında Hyeon-woo Jo, Bum-keun Song, Seung-gyu Kim yer alıyor.

GÜNEY KORE MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Güney Kore milli takım teknik direktörü Paulo Jorge Gomes Bento 'dur. Paulo Jorge Gomes Bento, Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. Oyuncu olduğu dönemde defansif orta saha mevkiinde oynayan Bento, Portekiz'de iki büyük takım Benfica ve Sporting Lizbon'un formalarını giymiştir.