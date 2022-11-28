Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Güney Kore - Gana maçı hangi kanalda? Güney Kore - Gana maçı nereden izlenir?

Gündem Haberleri

Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Güney Kore - Gana maçı hangi kanalda? Güney Kore - Gana maçı nereden izlenir?

Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Güney Kore - Gana maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Güney Kore - Gana maçı saat kaçta? Sorusu da yer alıyor. Peki, Güney Kore -Gana maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Güney Kore - Gana maçı hangi kanalda? Güney Kore - Gana maçı nereden izlenir?

Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla takip ettiği Dünya Kupası'nda Güney Kore ile Gana karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise arama motorlarında Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Güney Kore - Gana maçı hangi kanalda? Güney Kore - Gana maçı nereden izlenir? sorularını aratıyor. İşte detaylar...

Dünya Kupası maçlarından biri olan Güney Kore- Gana maçı 28 Kasım günü saat 16:00'da başlayacak.

Güney Kore- Gana maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Güney Kore Ne zaman Futbol Gana Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title