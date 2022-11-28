Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Güney Kore - Gana maçı hangi kanalda? Güney Kore - Gana maçı nereden izlenir?
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Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Güney Kore - Gana maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Güney Kore - Gana maçı saat kaçta? Sorusu da yer alıyor. Peki, Güney Kore -Gana maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Güney Kore - Gana maçı hangi kanalda? Güney Kore - Gana maçı nereden izlenir?
Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla takip ettiği Dünya Kupası'nda Güney Kore ile Gana karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise arama motorlarında Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Güney Kore - Gana maçı hangi kanalda? Güney Kore - Gana maçı nereden izlenir? sorularını aratıyor. İşte detaylar...
Dünya Kupası maçlarından biri olan Güney Kore- Gana maçı 28 Kasım günü saat 16:00'da başlayacak.
Güney Kore- Gana maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4