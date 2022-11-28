Güney Kore-Gana maçı canlı izle! 28 Kasım Güney Kore-Gana Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Güney Kore-Gana maçı hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de Güney Kore-Gana arasında oynanıyor. Güney Kore-Gana maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Güney Kore-Gana canlı izle! 28 Kasım Güney Kore-Gana Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Güney Kore-Gana maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Güney Kore-Gana canlı izle! 28 Kasım Güney Kore-Gana Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Güney Kore-Gana maçı hangi kanalda? Güney Kore-Gana maçı nereden izlenir? Güney Kore-Gana maçını canlı HD izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

GÜNEY KORE - GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güney Kore-Gana, Dünya Kupası H grubu maçı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 16:00 'da başladı.

GÜNEY KORE - GANA DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Güney Kore-Gana maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

GÜNEY KORE - GANA DÜNYA KUPASI MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz. Canlı izleme linki aşağıdadır.

TRT 1 DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI İZLE!

GÜNEY KORE - GANA DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak.