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Güney Kore - Gana maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Güney Kore - Gana maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

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Güney Kore - Gana maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Güney Kore - Gana maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

Güney Kore - Gana maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Güney Kore - Gana maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Güney Kore - Gana maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Güney Kore - Gana maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Güney Kore - Gana maç özeti ve detayları haberimizde...

Güney Kore - Gana maçının özeti sizlerle... Maçın özetini izlemek isteyenler, Güney Kore - Gana maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 28 Kasım Güney Kore - Gana maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Güney Kore - Gana maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? Maçta golleri hangi futbolcular attı? İşte detaylar...

Güney Kore - Gana maçı 28 Kasım Pazartesi yani bugün saat 16:00 'da başladı.

Güney Kore - Gana maçı TRT 1'de ekranlara geliyor.

Güney Kore - Gana maçı şuanda 3-2 devam ediyor. Maçta Gana 3-2 önde.

Güney Kore - Gana maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Güney Kore - Gana maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

Gana maçta 3-2 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Güney Kore'nin golleri:

  • 58. dakika : Cho Gue-sung
  • 61. dakika : Cho Gue-sung

Gana'nın golleri:

  • 24. dakika : Mohammed Salisu
  • 34. dakika : Muhammed Kudüs
  • 68. dakika : Muhammed Kudüs

MAÇ SONUCU : GÜNEY KORE 2 - 3 GANA

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Maç, Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kamerun Gana Gündem Spor Haberler Son Dakika

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