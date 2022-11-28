Güney Kore - Gana maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Güney Kore - Gana maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

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