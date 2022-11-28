Güney Kore - Gana maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Güney Kore - Gana maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?
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Güney Kore - Gana maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Güney Kore - Gana maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Güney Kore - Gana maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Güney Kore - Gana maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Güney Kore - Gana maç özeti ve detayları haberimizde...
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Güney Kore - Gana maçı 28 Kasım Pazartesi yani bugün saat 16:00 'da başladı.
Güney Kore - Gana maçı TRT 1'de ekranlara geliyor.
Güney Kore - Gana maçı şuanda 3-2 devam ediyor. Maçta Gana 3-2 önde.
Gana maçta 3-2 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Güney Kore'nin golleri:
- 58. dakika : Cho Gue-sung
- 61. dakika : Cho Gue-sung
Gana'nın golleri:
- 24. dakika : Mohammed Salisu
- 34. dakika : Muhammed Kudüs
- 68. dakika : Muhammed Kudüs
MAÇ SONUCU : GÜNEY KORE 2 - 3 GANA
2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Maç, Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak.