Güney Kore Dünya Kupası'nda var mı? Güney Kore Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Güney Kore Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Güney Kore Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Güney Kore Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Güney Kore Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Güney Kore Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Güney Kore Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Güney Kore Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

GÜNEY KORE DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Güney Kore 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda H grubunda yer alan Güney Kore'nin gruptaki rakipleri Portekiz, Uruguay ve Gana'dır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?