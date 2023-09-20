Güney Kore'de Otomobil Üreticileri Geri Çağırma Kararı Aldı

Güney Kore'de beş yerli ve yabancı otomobil üreticisi, imalat hataları nedeniyle toplamda 12.880 aracı gönüllü olarak geri çağıracak. Geri çağırma nedenleri arasında arızalı parçalar, yazılım hataları ve güvenlik standartlarına uygunsuzluk bulunuyor.

SEUL, 20 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkede bulunan beş yerli ve yabancı otomobil üreticisinin yaklaşık 12.880 aracı imalat hatalarından dolayı gönüllü olarak geri çağıracağını duyurdu.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Mercedes-Benz Kore, yakıt pompasındaki arızalı parçalardan dolayı E 230 4MATIC'in de aralarında bulunduğu 11 modelde toplam 9.620 adet araç ile 12 voltluk topraklama kablosundaki bağlantı cıvatalarının kalitesiz sabitlenmesinden dolayı S 580 4MATIC'in de aralarında bulunduğu 6 modelde toplam 650 adet aracı geri çağıracak.

Scania Kore Grubu, ışıklandırma sistemindeki yetersiz aydınlatmadan dolayı güvenlik standartlarına uygunsuzluk nedeniyle iki modelinde toplam 1.287 adet aracı geri çağıracak.

Hyundai Motor, yolcu koltuğundaki sensör yazılım hatasından dolayı 835 adet Palisade model aracı ile emniyet kemerlerinin güvenlik standartlarına uygunsuzluğu nedeniyle 90 adet yeni Country model aracını geri çağıracak.

BMW Kore, alıcı ses modülünün güvenlik standartlarına uygunsuzluğu nedeniyle Z4 sDrive20i modelinin de aralarında bulunduğu 4 modelde toplam 48 adet aracını ve tahrik milinin kalitesiz montajından dolayı 5 adet iX1 xDrive30 model aracını geri çağıracak.

Bike Korea ise giren hava hacmini ölçen sensördeki arızalı hortumdan dolayı Trident 660 modeli de dahil olmak üzere iki modelinde 346 adet motosikleti geri çağıracak.

Araç sahipleri, arızalı parçaların ücretsiz değişimi için tamir ve servis merkezlerine başvurabilecek.