Güney Kore'de Otomobil Üreticileri 213.000 Aracı Geri Çağırıyor

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, dört yerli ve yabancı otomobil üreticisinin imalat hataları nedeniyle 213.000 aracı gönüllü olarak geri çağıracağını duyurdu. Geri çağırma işlemi, arızalı parçaların ücretsiz değişimi için tamir ve servis merkezlerinde yapılacak.

SEUL, 30 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkede bulunan dört yerli ve yabancı otomobil üreticisinin, imalat hatalarından dolayı yaklaşık 213.000 aracı gönüllü olarak geri çağıracağını duyurdu.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Hyundai Motor, arızalı yön göstergelerinden dolayı 159.212 adet Tucson model aracı ve arızalı benzin pompası kontrol sistemi yüzünden 20.455 adet Palisade'nin de aralarında bulunduğu dört model aracı, entegre kontrol yazılım hatası yüzünden 19.755 adet Avante HEV model aracı ve hız kesici hatasından dolayı 271 adet Universe model aracı geri çağıracak.

Kia Şirketi ise elektrikli gövde destek cihazlarının kötü imalatı yüzünden 2.782 adet Seltos model aracı, arızalı benzin pompası kontrol sistemi yüzünden 4.881 adet K5 model aracı ve hız kesici yazılım hatası yüzünden 33 adet Granbird model aracı geri çağıracak.

Mercedes-Benz Kore, arka radar kontrol sistemindeki yazılım hatası yüzünden 5.349 adet aralarında E250'nin bulunduğu 13 model aracı geri çağırırken Porsche Kore ise park ışıkları ve acil durum flaş ışıklarındaki yetersiz güvenlik standartları yüzünden 1.054 adet Cayenne model aracı çağıracak.

Araç sahipleri, arızalı parçaların ücretsiz değişimi için tamir ve servis merkezlerine başvurabilecek.