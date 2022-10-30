Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Kore'de ne oldu? (VİDEO) Cadılar Bayramı kutlamalarında Güney Kore'de kaç kişi öldü?

Gündem Haberleri

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde izdiham yaşandı. Peki, Cadılar Bayramı kutlamalarında Güney Kore'de kaç kişi öldü? Güney Kore'de ne oldu?

Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarında izdiham: 146 ölü, 100 yaralıGüney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarında izdiham: 146 ölü, 100 yaralı
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: 59 ölü, 150 yaralıGüney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: 59 ölü, 150 yaralı
Güney Kore'nin Goyang Kentindeki Kozmos Çiçeği Bahçesi Turistleri BüyülüyorGüney Kore'nin Goyang Kentindeki Kozmos Çiçeği Bahçesi Turistleri Büyülüyor

Güney Kore'de ne oldu? Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde izdiham yaşandı. Peki, Cadılar Bayramı kutlamalarında Güney Kore'de kaç kişi öldü? Güney Kore'de ne oldu? İşte detaylar...

Güney Koreli yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 146 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.

Güney Kore'de ne oldu? Cadılar Bayramı kutlamalarında Güney Kore'de kaç kişi öldü?

İzdihamda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti. Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

Güney Kore'de ne oldu? Cadılar Bayramı kutlamalarında Güney Kore'de kaç kişi öldü?

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı. Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Cadılar Bayramı Güney Kore Gündem Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title