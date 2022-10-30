Güney Kore'de ne oldu? (VİDEO) Cadılar Bayramı kutlamalarında Güney Kore'de kaç kişi öldü?

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde izdiham yaşandı. Peki, Cadılar Bayramı kutlamalarında Güney Kore'de kaç kişi öldü? Güney Kore'de ne oldu?

Güney Kore'de ne oldu? Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde izdiham yaşandı. Peki, Cadılar Bayramı kutlamalarında Güney Kore'de kaç kişi öldü? Güney Kore'de ne oldu? İşte detaylar...

GÜNEY KORE'DE NE OLDU?

Güney Koreli yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 146 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.

50 KİŞİYE ANİ KALP DURMASI TEŞHİSİ KONDU

İzdihamda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti. Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı. Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.