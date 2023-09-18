Güney Kore'de kızını bir günde 111 kez arayıp 306 kısa mesaj atan anneye 6 ay hapis cezası verildi
Güney Kore'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın, kızına bir günde 306 kısa mesaj gönderip, 111 kez de aradı. Aynı zamanda kızının evini de izinsiz ziyaret eden kadına 6 ay hapis cezası verildi.
Güney Kore'de bir anne, kızına yönelik taciz ve tehdit eylemlerinden dolayı 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadının, kızına bir gün içinde 306 kısa mesaj atıp 111 kez aradığı ve aynı zamanda kızının evini izinsiz ziyaret ettiği ortaya çıktı.
Daejeon kentinde 50'li yaşlarındaki anne, kızına bir günde 306 kısa mesaj gönderip, 111 kez aradı. Mesajlarda kızının cinsel davranışına ilişkin aşağılayıcı yorumlar anne,kızını fiziksel olarak da takip edip evine izinsiz girdi. Kızının şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verilen anne, buna rağmen eve altı kez daha izinsiz girdi.
Daejeon Bölge Mahkemesi, annenin eylemlerine yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme anneye 6 ay hapis cezasıyla birlikte 40 saatlik eğitim gerilmesine karar verdi.
Annenin eylemleri, Güney Kore'de çok konuşulanlar arasına girdi. Birçok kişi, annenin eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ve cezasının daha ağır olması gerektiğini söyleyerek karara tepki gösterdi.