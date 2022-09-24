Güney Kıbrıs - Yunanistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Güney Kıbrıs - Yunanistan maçı saat kaçta? Güney Kıbrıs - Yunanistan maçı şifresiz mi, HD canl

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GÜNEY KIBRIS - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Güney Kıbrıs - Yunanistan arasında Astana Arena stadyumunda oynanacak mücadele 24 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan mücadele hiç bir kanalda yayınlanmayacak.

GÜNEY KIBRIS - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Güney Kıbrıs - Yunanistan arasındaki mücadele 24 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak.