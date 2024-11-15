Güney Kıbrıs Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Güney Kıbrıs Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?

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GÜNEY KIBRIS LİTVANYA MAÇI CANLI İZLE

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GÜNEY KIBRIS LİTVANYAMAÇI CANLI YAYIN

Belçika ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanalından canlı maç izlenebilecek.

GÜNEY KIBRIS LİTVANYAMAÇI SAAT KAÇTA?

Güney Kıbrıs Litvanya maçı saat 20.00'de başlayacak.

GÜNEY KIBRIS LİTVANYAMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Güney Kıbrıs ve Litvanya, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Larnaca'da, AEK Arena Stadyumu'nda oynanacak.

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