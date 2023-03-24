Güney Afrika - Liberya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Güney Afrika - Liberya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Güney Afrika - Liberya maçı oldu. Peki, Güney Afrika - Liberya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Güney Afrika - Liberya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Güney Afrika - Liberya maçı ne zaman başlayacak? Güney Afrika - Liberya maçının özeti nerede yayınlanır? Güney Afrika - Liberya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...