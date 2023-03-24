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Güney Afrika - Liberya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Güney Afrika - Liberya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Güney Afrika - Liberya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Güney Afrika - Liberya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Güney Afrika - Liberya maçı oldu. Peki, Güney Afrika - Liberya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Güney Afrika - Liberya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Güney Afrika - Liberya maçı ne zaman başlayacak? Güney Afrika - Liberya maçının özeti nerede yayınlanır? Güney Afrika - Liberya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

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Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Güney Afrika - Liberya maçı olacak. Peki, Güney Afrika - Liberya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Güney Afrika - Liberya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Güney Afrika - Liberya Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 19:00'da başlayacak.

Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Johannesburg'da, Orlando Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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