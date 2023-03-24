Güney Afrika - Liberya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Güney Afrika - Liberya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
Gündem Haberleri
Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Güney Afrika - Liberya maçı oldu. Peki, Güney Afrika - Liberya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Güney Afrika - Liberya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Güney Afrika - Liberya maçı ne zaman başlayacak? Güney Afrika - Liberya maçının özeti nerede yayınlanır? Güney Afrika - Liberya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Güney Afrika - Liberya maçı olacak. Peki, Güney Afrika - Liberya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Güney Afrika - Liberya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Güney Afrika - Liberya Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 19:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Johannesburg'da, Orlando Stadyumu'nda oynanacak.