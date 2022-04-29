Güneş tutulması saat kaçta? SAATLER KALDI! Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Güneş tutulması saat kaçta? 2022'nin ilk güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Türkiye'den gözlemlenemeyecek olan Güneş tutulması saat kaçta merak ediliyor. Güneş tutulmasına saatler kala sizler için Güneş tutulması saat kaçta? Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek detaylarıyla haberimizde...

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Forbes'in haberine göre, parçalı güneş tutulması evrensel saatle 20.41'de yüzde 54'lük maksimum kararmaya ulaşacak.

Antarktika ve Güney Amerika'da izlenebilecek 2022'nin ilk güneş tutulması yaklaşık 4 saat sürecek.

Çoğunlukla Şili'nin batı kıyısında görülecek parçalı güneş tutulması sırasında, gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluşacak.

Parçalı güneş tutulmasının ardından 16 Mayıs'ta "Kanlı Ay" olarak da bilinen tam ay tutulması gerçekleşecek.

Bir sonraki parçalı güneş tutulması ise 25 Ekim'de meydana gelecek.

GÜNEŞ TUTULMASI ETKİLERİ NASIL OLACAK?

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