Senede 2 kez gerçekleşmekte olan bu doğa olayı birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarıyor ve insanlar Güneş tutulması nedir, nasıl olur? Sorusunu merak ediyor. Güneş tutulmasının yaklaşması ile birlikte konu hakkındaki detaylar sıklıkla merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, birçok kişinin heyecanla beklemekte olduğu Güneş tutulması nedir, nasıl olur? Güneş tutulması nasıl gerçekleşiyor?

2022 Yılı içerisinde ikincisi gerçekleşecek olan Güneş tutulması hakkında araştırılan en büyük konulardan birisi de Güneş tutulması nedir, nasıl olur? Güneş tutulması nasıl gerçekleşiyor? Soruları oldu. Güneş tutulmasının yaklaşması ile birlikte heyecanlı bekleyiş deva ediyor. Peki, birçok kişinin heyecanla beklemekte olduğu Güneş tutulması nedir, nasıl olur? Güneş tutulması nasıl gerçekleşiyor?

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?

Dünya ile Güneş'in arasına Ay girdiğinde Güneş tutulması dediğimiz gök olayı olur. Bu durumda Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşer. Güneş tutulması boyunca Ay'ın gölgesinin düştüğü bölgelerde Güneş görülmez. Biz bu olaya Güneş Tutulması deriz.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Yılda 4 kez gerçekleşmekte olan önemli olayların, ikisi ay tutulması, ikisi güneş tutulması olarak geçiyor. 2022 takvimine göre ise güneş tutulmasının ikincisi 25 Ekim'de gerçekleşecek. Ayrıca Parçalı Güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek.

Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.