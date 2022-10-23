Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Güneş tutulması yakında görülecek. Vatandaşlar, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün 2022? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Tutulma ülkemizden görülür mü? merak ediyor. İşte detaylar...

2022 yılının 2. güneş tutulmasına çok az bir süre kaldı. Güneş tutulması dünyanın birçok yerinden görülebiliyor. Haliyle ülkemizden de görülecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün 2022? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Güneş tutulması ülkemizden görülür mü? Bilgiler sizlerle...

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2022?

2022 yılı içerisindeki 2. güneş tutulması 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecektir. 25 Ekim 2022 Salı gününe denk geliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Güneş tutulması Türkiye saatine göre 25 Ekim Salı günü öğlen saat 12:40 ve 15:05 saatleri arasında gerçekleşecektir.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Güneş tutulması Türkiye'den görülebilecek. Bunun dışında güneş tutulması Afrika, Asya, Avrupa ve Rusya gibi bölgelerden de izlenebilecektir.