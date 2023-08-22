Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına geçmesi sonucu Güneş'in ışığıyla Ay'ın tamamen veya kısmen örtülmesi olayıdır. Güneş tutulmaları düzenli aralıklarla gerçekleşir, ancak tam ve kısmi tutulmaların sıklığı farklılık gösterebilir. Peki, Güneş tutulması ne zaman, kaç yılda bir gerçekleşir? İşte detaylar…

Genel olarak, tam bir güneş tutulması Dünya üzerinde belirli bölgelerde yaklaşık 18 ayda bir meydana gelirken, aynı bölge üzerinde bir sonraki tam güneş tutulması genellikle ortalama 18 yıl sonra gerçekleşir.Peki, Güneş tutulması ne zaman, kaç yılda bir gerçekleşir? İşte detaylar…

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, KAÇ YILDA BİR GERÇEKLEŞİR?

Tam güneş tutulmalarının her yerde gözlenebilmesi için Dünya'nın farklı bölgelerine göre farklı aralıklarla gerçekleşmesi gereklidir. Bu nedenle, herhangi bir konumda tam güneş tutulmasını gözlemlemek isteyenler için daha uzun süreler beklemek gerekebilir. Kısmi güneş tutulmaları ise daha sık gerçekleşebilir, ancak bunlar tam güneş tutulmaları kadar etkileyici değildir.

Güneş tutulmalarını takip etmek ve tahmin etmek için astronomlar özel hesaplamalar ve tahminler yaparlar. Bu tahminler doğrultusunda, gelecekteki güneş tutulma tarihleri ve yerleri belirlenir.

2023 yılı güneş tutulması ilk olarak 20 Nisan 2023'te gerçekleşti.

İkinci Güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te yaşanacak.

Parçalı Tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek.

Halkalı Tutulma; Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika'nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenecek, ülkemizden ise izlenemeyecektir.