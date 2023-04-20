Astroloji ile ilgilenenlerin yakından takip edenlerin gündeminde yer alan Güneş tutulması gündeme geldi. Yılın en önemli gök olaylarından bir tanesi olan Güneş tutulmasının ne zaman olacağı ve Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği ise merak ediliyor. Arama motorlarında Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görünecek mi? Güneş tutulması saat kaçta? soruları araştırılıyor.

Güneş tutulması ne zaman? sorusu merak ediliyor. 2023 yılında gerçekleşecek olan tutulmalardan bir tanesi olan Güneş tutulmasının ne zaman olacağı araştırılırken Güneş tutulmasının Türkiye'den görünüp görünmeyeceği ise merak edildi. Güneş tutulmasının merak edilmesindeki en önemli sebeplerden biri ise doğa afetlere neden olmasıdır. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görünecek mi? Güneş tutulması saat kaçta?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Güneş tutulması 20 Nisan Perşembe günü 29 derecede Koç burcunda gerçekleşecek. 2023 yılının önemli gök olaylarından biri olan Güneş tutulması Türkiye'den görünmeyecek ve 2031 yılına kadar tekrar gerçekleşmeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NE KADAR SÜRECEK?

Tutulmalar en fazla 270:30=9 dakika olurken astrolojik etkileri haftalık ya da aylık olabilmekte. Halkalı tutulma ise en fazla 11 dakika sürmektedir. Ancak bu tutulmanın diğer tutulmalardan farkı hibrit olmasıdır. Hibrit Güneş tutulmasının etkisi ise 2024 yılının başına kadar devam edecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

HİBRİT GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.