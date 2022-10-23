Bir sene içerisinde sadece iki kez gerçekleşecek olan Güneş tutulması hakkında birçok konu merak ediliyor ve araştırılıyor. Güneş tutulması hakkında merak edilen soruların başında ise Güneş tutulması ne zaman? Sorusu ve Güneş tutulması izlenebilecek mi? Sorusu yer aldı. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması izlenebilecek mi?

2022 Yılı içerisinde ikincisi gerçekleşecek olan Güneş tutulması hakkında araştırılan en büyük konu Güneş tutulması ne zaman? Sorusu oldu. Birçok vatandaş Güneş tutulmasının ne zaman olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Güneş tutulması için saatlerin yaklaşması nedeni ile heyecanlar arttı. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması izlenebilecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Yılda 4 kez gerçekleşmekte olan önemli olayların, ikisi ay tutulması, ikisi güneş tutulması olarak geçiyor. 2022 takvimine göre ise güneş tutulmasının ikincisi 25 Ekim'de gerçekleşecek. Ayrıca Parçalı Güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek.

Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.