Güneş tutulmaları düzenli aralıklarla gerçekleşmekte olduğu için zaman zaman insanlar tarafından Güneş tutulması ne zaman? Sorusu merak edilebiliyor. 2023 bir sonraki güneş tutulmasının hangi tarihte olacağı araştırılmakta. Peki, Güneş tutulması ne zaman? 2023 bir sonraki güneş tutulması hangi tarihte, hangi ayda olacak?

Güneş tutulması ne zaman? Sorusu, geçtiğimiz gün gerçekleşen süper mavi ayın ardından merak edilmekte olan bir diğer olay olarak araştırılmaya başlandı. Genel olarak, tam bir güneş tutulması Dünya üzerinde belirli bölgelerde yaklaşık 18 ayda bir meydana gelirken, aynı bölge üzerinde bir sonraki tam güneş tutulması genellikle ortalama 18 yıl sonra gerçekleşir. Peki, Güneş tutulması ne zaman? 2023 bir sonraki güneş tutulması hangi tarihte, hangi ayda olacak?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2023 yılı güneş tutulması ilk olarak 20 Nisan 2023'te gerçekleşti. İkinci Güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te yaşanacak. Buna göre bir sonraki güneş tutulması 14 Ekim tarihinde yaşanacak.

Parçalı Tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek.

Halkalı Tutulma; Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika'nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenecek, ülkemizden ise izlenemeyecektir.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, KAÇ YILDA BİR GERÇEKLEŞİR?

Tam güneş tutulmalarının her yerde gözlenebilmesi için Dünya'nın farklı bölgelerine göre farklı aralıklarla gerçekleşmesi gereklidir. Bu nedenle, herhangi bir konumda tam güneş tutulmasını gözlemlemek isteyenler için daha uzun süreler beklemek gerekebilir. Kısmi güneş tutulmaları ise daha sık gerçekleşebilir, ancak bunlar tam güneş tutulmaları kadar etkileyici değildir.