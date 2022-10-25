Güneş tutulması CANLI izle! (4K) 2022 Güneş tutulması canlı yayın!

Güneş tutulması canlı izle haberimizde... Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor. Tutulma, Ankara'dan da görüldü. Büyüleyici doğa olayı, canlı yayınlar sayesinde de binlerce kişiyle buluşuyor. İşte, güneş tutulması canlı yayın!

25 Ekim Güneş tutulması bir burcu perişan edecek! Hemen bakın önleminizi alın

Güneş tutulması canlı izle! Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor. Tutulma, Ankara'dan da görüldü. Büyüleyici doğa olayı, canlı yayınlar sayesinde de binlerce kişiyle buluşuyor. İşte, güneş tutulması canlı yayın haberimizde...

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE

Güneş tutulması canlı izlemek için haberimizin detaylarından güneş tutulması canlı yayına ulaşabilirsiniz.

2022'nin ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da gerçeklemişti. Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması ise 25 Ekim Salı günü, yani bugün gözlemlendi. TÜBİTAK'a göre Güneş Tutulması, Avrupa, Kuzeydoğu Afrika, Ortadoğu ve Asya'nın batısından izlenebiliyor. Hava açık olduğu takdirde ülkemizden de tutulma görülebiliyor. Ülkemizde gözlendiğinde Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRECEK

Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 arasında meydana gelecek olan bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de meydana gelecek ve tüm tutulma yaklaşık 3 saat sürecek. Güneş Tutulması, 2022'nin son Güneş Tutulması olsa da genel olarak son tutulma değil. Zira 8 Kasım'da Tam Ay Tutulması da gerçekleşecek. Ancak bu tutulma ülkemizden gözlemlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI YAYIN

İLLERE GÖRE SAATLER VE ÖRTÜLME ORANLARI

25 Ekim 2022 Güneş Tutulması için saatler ve örtülme oranları şu şekilde olacak: