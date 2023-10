Güneş tutulması CANLI İZLE! 14 Ekim NASA Güneş tutulması CANLI YAYIN!

Güneş tutulması canlı yayın linki araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Ekim Cumartesi tarihinde gerçekleşecek Güneş tutulması nereden izlenir araştırılmaktadır. Güneş tutulması canlı izleme linki merak konusu oldu. İşte, 14 Ekim NASA Güneş tutulması canlı izleme linki!

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya'nın yörüngesi üzerinde hareket ettiği bir zamanda gerçekleşir. Ay, Dünya çevresinde dönerken belirli bir noktaya geldiğinde, Ay'ın gölgesi Dünya'nın yüzeyine düşer. Bu durumda, Ay'ın gölgesinin düştüğü bölgede güneş tutulması yaşanır. Eğer Ay'ın gölgesi Dünya'nın yüzeyini tamamen örtüyorsa, bu tam güneş tutulmasıdır. Eğer Ay'ın gölgesi sadece bir kısmını örtüyorsa, bu kısmi güneş tutulmasıdır.

Güneş tutulmaları Ay'ın yörüngesi nedeniyle sadece belirli zamanlarda ve belirli bölgelerde görülür. Bir güneş tutulması gökyüzünde birkaç dakika ila birkaç dakika sürebilir.

14 Ekim tarihinde gerçekleşecek güneş tutulması NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Come watch the eclipse with us!



We're streaming today's "ring of fire" eclipse—also known as an annular solar eclipse—with live updates from Oregon to Texas. #AskNASA your questions! https://t.co/m69JrxrMKS https://t.co/CRMmOdx9Fg