(Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü...) Kim Milyoner Olmak İster 18 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

18 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha büyüktür?...) Kim Milyoner Olmak İster 18 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha büyüktür?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 18 TEMMUZ SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU

Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha büyüktür?

A-) En küçük gezegen Merkür

B-) Dünya'nın uydusu Ay

C-) En büyük cüce gezegen Plüton

D-) Satürn'ün uydusu Titan

Doğru Cevap : D şıkkı