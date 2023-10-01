1 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Güneş Sistemi'nde, gezegenine oranla en büyük uydu hangisidir, sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Güneş Sistemi'nde, gezegenine oranla en büyük uydu hangisidir sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru cevabı ne?

GÜNEŞ SİSTEMİ'NDE, GEZEGENİNE ORANLA EN BÜYÜK UYDU HANGİSİDİR?

A. Dünya'nın uydusu Ay

B. Mars'ın uydusu Phobos

C. Jüpiter'in uydusu Europa

D. Satürn'ün uydusu Titan

Doğru Cevap : Dünya'nın uydusu Ay