Geçtimiz yıl Güneş yüzeyinde meydana gelen bir dizi patlamanın ardından bilim insanları tüm dünyayı uyarmıştı.Konuya ilişkin NASA dan yeni bir güneş patlamasına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bunun ardından vatandaşlar Güneş patlaması ne olduğunu ve dünyayı nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması tehlikeli mi? Güneş patlaması sonuçları ne olur? Güneş fırtınası dünyayı nasıl etkiler? Güneş dünyaya yaklaşıyor mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Dünyayı etkileyecek Güneş Patlamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor .Bilim insanları uyarılarını yeniledi. İletişim sistemleri, radyo ve uydu operasyonlarını yakındanetkileyeceği tahmin edilen Güneş Fırtınası 'nın dünyaya ne zaman ulaşacağı vatandaşlar tarafındanmerak konusu oldu. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması tehlikeli mi? Güneş patlaması sonuçları ne olur? Güneş fırtınası dünyayı nasıl etkiler? Güneş dünyaya yaklaşıyor mu? Güneş patlaması en son ne zaman oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş patlaması olarak da anılan Güneş püskürtüsü, Güneş'in atmosferinde gerçekleşen şiddetli patlamalar olarak adlandırılır. Güneş'te meydana gelen patlamalar oldukça güçlü ve milyarlarca megaton gücündedir. Güneş püskürtüsü, genelde 1.000.000 km/saat hızla hareket eder ve bu patlamalar sonucunda da 6 × 1025 joule gücünde enerji açığa çıkma olasılığı bulunmaktadır.

GÜNEŞ PATLAMASI TEHLİKELİ Mİ?

Şiddetli güneş patlamaları sırasında yayınlanan yüksek enerjili parçacıklar da, nükleer patlamaların ya da kazaların ardından yayınlanan radyasyon enerjisi kadar, insan yaşamı için tehlikelidir. Yeryüzünde yaşayanları bu tehlikeden magnetosfer ve arz atmosferi korumaktadır.

GÜNEŞ PATLAMASI SONUCUNDA NE OLUR?

Patlamalar yüksek oranda radyasyonu uzaya saçar. Eğer patlamalar çok yoğun olursa, salınan radyasyon Dünya'da radyo iletişimini sekteye uğratabilir. Güneş patlamalarına bazen koronal kütle atımı eşlik eder (kısaca CME). Kütle atımları, Güneş'ten gelen büyük radyasyon kabarcıkları ve parçacıklardır.

GÜNEŞ FIRTNASI DÜNYAYI NASIL ETKİLER?

Güneş fırtınaları Dünya'nın dış atmosferinin ısınmasına neden olabileceği gibi uyduları da doğrudan etkileyebiliyor. Söz konusu fırtına nedeniyle de elektrik şebekeleri arızalanabilir ve uydular da bozulabilir.

GÜNEŞ DÜNYAYA YAKLAŞIYOR MU?

Bırakın 1 metre yakınlaşmayı, eliptik yörüngesi nedeniyle yıl içinde Dünya Güneş'e birkaç milyon kilometre yakınlaşır ve tekrar uzaklaşır. Her yıl kış mevsiminin başlangıcında Güneş'e uzaklığımız 147.500.000 kilometre iken, yaz başlarken 152.500.000 kilometredir. Aradaki fark 5 milyon kilometredir.

GÜNEŞ PATLAMASI EN SON NE ZAMAN OLDU?

Geçtimiz yıl20 ocak günügerçekleşen güneşpatlama 2022'de şimdiye kadar gözlemlenen üçüncü en güçlü güneş patlamasıydı. NASA 19 Nisan'da bir X2.2 patlaması, 30 Mart'ta bir X1.3 patlaması ve 17 Nisan'da bir tane daha X1.1 patlaması gözlemledi.