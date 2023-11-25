Güneş Panelli Otomobil HWE Puzzle ABD'ye Geliyor

Japonya merkezli HW Electro (HWE), güneş panellerinden elektrik alan Puzzle isimli otomobiliyle dikkat çekiyor. Puzzle, 2025 yılında ABD pazarında satışa sunulacak ve çevre dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Japonya merkezli HW Electro (HWE), geçtiğimiz haftalarda ilginç bir otomobil tanıttı. Puzzle isimli mikrovan, Japon "kei" arabalarından esinleniyor. Çok daha yenilikçi bir tasarıma yer veren otomobilin en dikkat çeken noktası ise elektriğini güneş panellerinden alıyor olması.

Güneş panelli otomobil HWE Puzzle ABD için sunulacak

HWE tarafından yapılan açıklamaya göre Puzzle, 2025 yılında ABD pazarında satın alınabilir olacak. Geçtiğimiz ay Japan Mobility Show'da tanıtılan güneş panelli otomobil, hem tasarımı hem de motoruyla klasik elektrikli araçlardan ayrılıyor.

Uzunluğu 3,5 metre ve yüksekliği 2 metre olan Puzzle, temel ulaşımdan daha fazlasını yapabilecek şekilde geliştiridi. HWE CEO Xiao Weicheng; güneş paneli, acil durum elektrik prizi, bir ilk yardım kiti ve hatta dış tarafına monte edilmiş bir levye ile afet anlarında kullanılabileceğini söyledi.

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Weicheng'in açıklamasına göre güneş enerjisiyle olan entegrasyon, fişe takmadan uzun süre elektrik menzili sağlayabilir. Tam özellikleri henüz belli olmasa da, HWE Puzzle'ın lityum demir fosfat bataryaya sahip olduğu belirtildi. Bu da yaklaşık 200 km menzile sahip olduğu anlamına geliyor.

Aracın diğer aile dostu özellikleri arasında geniş kargo alanı ve çalışma masasına dönüşebilen katlanabilir yolcu koltuğu yer alıyor. Bataryasının güneş panelleri yardımıyla dolduğunu, ancak AC/DC şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim.

HWE, Puzzle modelini 2025'te ABD'ye getirerek dünyaya da tanıtmış olacak. Elektrikli araçlar yaygınlaşmaya devam ederken, çevre dostu bir seçenek arayanlara hitap edecek gibi duruyor. Ancak fiyatı hakkında resmi bir detay verilmedi.

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