Son zamanlarda birçok vatandaş tarafından merak edilen konulardan bir tanesi de Güneş fırtınası oluyor. Dünyada korkutucu derecede birçok etkiye sebep olan Güneş fırtınası hakkında birçok detay merak konusu oldu.Güneş fırtınası nedir? sorusu başta olmak üzere birçok soru merak ediliyor. Peki,Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş fırtınası ne demek?

1859 yılında yaşanan güneş fırtınası, tekrardan gündemde yerini alıyor ve birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konu hakkında birçok detay araştırma konusu haline geliyor veGüneş fırtınası nedir? sorusu ile araştırılıyor. Jeomanyetik fırtına olarak da bilinmekte olan Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta olacak? gibi soruları sizler için yanıtladık. Peki, Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş fırtınası ne demek?

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdı

15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı. Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, benzer fırtınalar 100 yılda bir meydana geliyor ve Dünya'yı bir 'internet kıyametine' sürükleyebilir.

Uzmanlar ayrıca İrlanda'nın kuzeyinde aurora yani, Güneş'teki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar görülmesinin de beklendiğini açıkladı.