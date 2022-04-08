Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Rektörü değişen kurumlar; Sanko Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, TED Üniversitesi, Işık Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi oldu. Peki, Güner Dağlı kimdir?Prof. Dr. Güner Dağlı kaç yaşında, nereli?

GÜNER DAĞLI KİMDİR?

1961 yılında Ayvalık-Altınova'da doğan Prof. Dr. Güner Dağlı, ilköğrenimini 14 Eylül İlkokulu'nda, orta öğrenimini Bandırma Şehit Süleyman Bey Devlet Parasız Yatılı Okulu'nda, lise eğitimini Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamladı. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Askeri Tıp Fakültesi'nde sonlandı. Bir yıl Sarıkamış'ta görev yaptıktan sonra 1987'de GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD'da uzmanlık öğrenciliği eğitimine başladı. Bir yıl Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nde uzman olarak çalıştıktan sonra 1992 de GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD da yardımcı doçent oldu.

1997 de doçent, 2003 yılında da profesör ünvanını alan Güner Dağlı, 2004 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servis Şefliği'ne atandı. 2012 yılında Yüksek Bilim Konseyi üyeliği görevini bir buçuk yıl sürdürdü. Prof. Dr. Güner Dağlı, Algoloji (Ağrı) ve Yoğun Bakım Yan Dal uzmanlığı diplomalarına sahiptir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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