Gündüz Bey öldü mü, diziden mi çıkacak? Gündüz Bey'i kim canlandırıyor? Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? Gündüz Bey tarihte ne zaman ve kim tarafından öldürüldü? Gündüz Bey İnegöl Savaşı'nda mı vefat etti? Tarihte hangi yıl?

GÜNDÜZ BEY KİMDİR?

Gündüz Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup Ertuğrul Gazi ile Halime Hatun' un en büyük evladıdır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyidir. Ayşe Hatun ile evlenmiştir. Aydoğdu ve Aktimur adında iki evladı vardır. Eskişehir' de sancak beyliği yapmıştır. Aynı zaman da Osmanlı Devleti nin ilk subaşısıdır . Subaşı, bir diğer tabirle polis amiridir. Alpleri eğitmek, disiplini sağlamak, beldenin dirliği ve düzenini muhafaza etmek,cenk zamanı da yetiştirdiklerini komuta etmek onun vazifesidir. Tıpkı kendi gibi evlatları da bu göklü devlete hizmet etmiştir.

GÜNDÜZ BEY TARİHTE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Gündüz Bey , İnegöl Savaşı(1299)'nda şehit düşmüştür.

KURULUŞ OSMAN'DA GÜNDÜZ BEY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

1988'de TRT 1 de yayımlanan Kuruluş "Osmancık" adlı Türk yapımı televizyon dizisinde Eşref Kolçak tarafından canlandırılmıştır. Aynı kanaldaki Diriliş Ertuğrul dizisinde Yaman Tümen ve Arif Diren tarafından canlandırılmıştır.

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Emre Basalak tarafından canlandırılmaktadır.

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