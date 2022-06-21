Gündönümü ne zaman? En uzun gün kaç saat sürüyor?

21 Haziran'dan sonra günler uzuyor mu, kısalıyor mu? sorusunun yanıtını sizler için derledik. 21 Haziran'da en uzun günün görülmesinin ardından eksen eğriliği nedeniyle günler kısalmaya başladı. Peki, günler ne zaman uzamaya başlıyor? Geceler ne zaman kısalmaya başlıyor? Gündönümü ne zaman?

21 HAZİRAN GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Gün dönümü yılda iki kez gerçekleşir ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu anın adıdır. Gündönümlerinde geceler ve gündüzler uzamaya ya da kısalmaya başlar.

21 Haziran yaz gündönümünde güneş ışınları, kuzey yarımküredeki Yengeç dönencesine dünyanın ekseni nedeniyle dik gelir. Bundan dolayı, bu tarihte kuzey yarımkürede gündüzler artık kısalmaya ve geceler uzamaya başlar. Güney Yarı kürede ise bunun tam tersi geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar.

Türkiye'de 21 Haziran'da en uzun gün Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Sinop en uzun geceyi yaşar 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

21 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

a. Kuzey Yarım Küre

1. Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 90°lik açı ile düşer.

2. Yaz mevsiminin başlangıcıdır.

3. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.

4. Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.

5. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur.

6. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

7. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.

8. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

b. Güney Yarım Küre

1. Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 43°06' lık açı ile düşer.

2. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

3. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.

21 Haziran yaz gün dönümü nedir? En uzun gün nedir? 21 Haziran neden en uzun gündür? En uzun gün kaç saat sürüyor?

21 HAZİRAN GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

4. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.

5. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur.

6. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

7. Oğlak Dönencesi'nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.

8. Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanıyor. Ülkemizde en uzun gündüz süresini bugün en kuzeydeki Sinop yaşayacak. Sinop'da bugün güneş 04.57'te doğarken akşam 20.25'de batacak. Sinop'ta bugün 15 saat 28 dakika gündüz yaşanacak.

İstanbul'da ise güneş 05.25'de doğarken, 20.47'de güneş batacak. İstanbul'da bugün 15 saat 22 dakika gündüz yaşanacak.

21 ARALIK KIŞ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümü, (21 Aralık günü), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği andır. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz , Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

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