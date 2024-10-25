Gündedün ne demek? (Evvelsi gün, yarın, nostalji, zamansızlık )

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Gündedün" ne demektir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"GÜNDEDÜN" NE DEMEKTİR?

A: Evvelsi gün

B: Yarın

C: Nostalji

D: Zamansızlık

Cevap : Nostalji