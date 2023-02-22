AFAD, felakette hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı ve Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusu böylelikle yanıt buldu. Ayrıca konuya ilişkin olarak "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." açıklamasında bulundu. Açıklaması da yapıldı. Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? Depremde ölen kişi sayısı kaç? 22 Şubat Depremde kaç kişi vefat etti, kaç kişi hayatını kaybetti?

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Güncel vefat sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara neden oldu. Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusu da gerçekleşen depreme dair en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Depremlerde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? Depremde ölen kişi sayısı kaç? 22 Şubat Depremde kaç kişi vefat etti, kaç kişi hayatını kaybetti?

GÜNCEL VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

Depremlerle ilgili son durumu aktaran AFAD, yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini belirtti. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BÖLGEDE KAÇ ADET ARAMA KURTARMA PERSONELİ VAR?

Depremlerin ardından 7.184 artçı depremin meydana geldiğini kaydeden AFAD, açıklamasında şunları aktardı: "Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14.740 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 5.396 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 242.392'dir.

DEPREM BÖLGESİNDE KAÇ TANE İŞ MAKİNESİ VAR?

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 13.700 aracın görevi devam etmektedir. Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 15 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.